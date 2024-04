Qui i giovani impareranno a stare insieme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "Dobbiamo imparare a guarire le ferite. Imparare a. E’ la Pasqua, e questo centro ci aiuterà". Così ieri mattina il cardinal Zuppi ha sottolineato il valore della nascita del centro culturalele di Crespellano dedicato al ricordo di Chiara Gualzetti, la 15enne uccisa nel giugno 2021 a Monteveglio da un sedicenne ora in carcere, dove ha iniziato a scontare la pena di 16 anni e quattro mesi di reclusione per il reato di omicidio pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla minore età della vittima. Una pena che papà Vincenzo confida possa essere confermata perchè "Chi fa scientemente azioni come questa deve pagare fino alla fine il danno che ha fatto alla vittima, alla famiglia e alla società. Spero che l’omicida si sia reso conto di quello che realmente è accaduto, e per questo abbiano ...