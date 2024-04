Questura di Bergamo | Sandroni nuovo capo di gabinetto | Laruccia all’Anticrimine

(Di mercoledì 3 aprile 2024). Modifiche dirigenziali alladi. Andrea, primo dirigente della Polizia di Stato, è stato nominatodie assume le funzioni ricoperte sino al 1 marzo dalla Dr.ssa Francesca Ferraro, nominata ora vicario del questore., in Polizia di Stato dal 1992, dopo una prima esperienza a Firenze dal 2002 ha svolto vari incarichi nelladi Milano, tra i quali dirigente della sezione scorte, vicedi, vice dirigente dei commissariati di Monforte Vittoria e Mecenate, partecipando attivamente all’organizzazione e attuazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica di eventi di importanza nazionale ed internazionale come il Semestre Presidenza Europeo e Asem ...

Bergamo, nuova auto per la polizia: l'Alfa Romeo Tonale per i servizi di controllo del territorio - È l'Alfa Romeo Tonale la nuova auto in forza alla Questura di Bergamo e che sarà destinata ai servizi di controllo del territorio. Sarà assegnata all’ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico, ...bergamo.corriere

Fermato in via Borgo Palazzo: addosso aveva una dose di «droga zombie» - POLIZIA LOCALE. I controlli settimanali in città: da una perquisizione a casa l’uomo era in possesso di altre dosi di questa nuova droga sintetica.ecodibergamo

Abbandonano una cameretta per strada: i Vigili li costringono a ripulire tutto - Il video - Gli agenti della polizia locale del distretto della Bassa orientale di Romano dopo alcuni accertamenti , sono riusciti a risalire agli autori dell’abbandono. Si tratta di una famiglia asiatica con 6 ...ecodibergamo