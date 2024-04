Quello che i medici vogliono che tu sappia sui beta-bloccanti per l’ansia

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il ruolo deinel: ciò che devi sapere Se ti senti ansioso prima di eventi importanti come colloqui di lavoro o primi appuntamenti, potresti aver sentito parlare dei. Questi farmaci possono aiutare a ridurre i sintomi fisici del, come la frequenza cardiaca accelerata e la pressione sanguigna alta. Di recente, alcune start-up digitali hanno reso più accessibili i, consentendo ai pazienti di consultare ionline e ricevere i farmaci a casa. Tuttavia, questo approccio solleva preoccupazioni tra esperti come la dottoressa Yvette I. Sheline, che sottolinea l’importanza di una valutazione accurata prima di prescrivere tali farmaci. L'articolo proviene da News Nosh.