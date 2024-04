Quarto | scuola di cucina per i ragazzi con sindrome di Down nell’ex villa del boss

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Unaconfiscata ad undi camorra diventa da oggi unaper cuochi dove icondipotranno aspirare a diventare chef. A credere nel progetto “Cooking a Revolution” è proprio uno chef stellato, Gennaro Esposito che nell’ambito dell’ edizione 2023 della “Festa a Vico” ha raccolto l’ adesione di altri colleghi per assicurare i fondi necessari per l’acquisto di unaprofessionale. ”Sono sicuro che questa opportunità di apprendimento proposta aidi casa Mehari – ha detto all’Ansa lo chef Esposito presente all’inaugurazione a– sarà bene accolta. Le cucine – spiega – sono luoghi di inclusione dove vince il lavoro di squadra ed il rispetto reciproco ma soprattutto è un luogo dove ci si ...

