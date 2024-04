Quante posizioni guadagna Berrettini a Marrakech? Cosa deve fare per tornare in top100

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Matteosi è qualificato di forza ai quarti di finale del torneo ATP 250 di. Il tennista italiano ha battuto lo spagnolo Jaume Munar al terzo set e si è cosìto la possibilità di proseguire la propria avventura sulla terra rossa della località marocchina, dove ora è atteso dal derby contro Lorenzo Sonego. Grazie a questo risultato il finalista di Wimbledon 2021 si è issato a quota 520 punti e si è portato al 117mo posto del ranking ATP virtuale. Il 27enne prosegue così la propria scalata nella classifica internazionale, dopo essere scivolato in 135ma piazza in avvio della settimana corrente. Le ultime due vittorie gli hanno dunque permesso di recuperare 18virtuali. Matteo, che aveva incominciato l’annata agonistica con la finale persa al Challenger di ...

Luca Nardi ha vinto il Challenger di Napoli, imponendosi in rimonta nella finale giocata contro il francese Pierre-Hugues Herbert sulla terra rossa all’ombra del Vesuvio. Il 20enne pesarese ha ... (oasport)

Matteo Berrettini ha sfruttato il ranking protetto per essere direttamente nel tabellone principale di Marrakech : l’azzurro, dopo aver superato il primo turno, tornerà a giocare negli ottavi di ... (oasport)

Lorenzo Sonego ha sconfitto in rimonta l’indiano Sumit Nagal e si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Marrakech, dove affronterà il vincente del confronto tra Matteo Berrettini e ... (oasport)

Gli studenti musulmani Sono meno di quanto si voglia far credere - Una sorta di fact-checking viene proposto da Pagellapolitica.it per capire se è vero che gli alunni che provengono da Paesi musulmana siano maggioranza di tutti gli alunni stranieri in Italia, dopo le ...tecnicadellascuola

Riordino gioco, incontro Mef - Regioni: posizioni distanti, c'è da lavorare - Un incontro interlocutorio, quello tra ministero dell'Economia e delle finanze e Regioni. La proposta di riordino del gioco fisico del Mef lontana dalle richieste delle Regioni.gioconews

Quante posizioni guadagna Sonego nel ranking ATP Contro-sorpasso su Cobolli, ma per le Olimpiadi è dura… - Il 28enne ha guadagnato cinque posizioni grazie al successo odierno e si è issato al 56mo posto nella classifica virtuale con 915 punti. Flavio Cobolli è invece 62mo con 880 punti e non potrà più ...oasport