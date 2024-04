Quando si spengono i termosifoni in Toscana Tutte le date comune per comune

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Firenze, 3 aprile 2024 –siin? La data di spegnimento del riscaldamento si sta avvicinando per la maggior parte dei comuni della regione. Vediamo nel dettaglio il calendario eledegli spegnimenti provincia per provincia eperspenti dal 15 aprile L’accensione e lo spegnimento degli impianti variano in base alla suddivisione delle zone climatiche. Inla maggior parte dei Comuni rientra nelle zone climatiche D ed E. Qui lo spegnimento degli impianti, partito dallo scorso 1 novembre 2023, è previsto per lunedì 15 aprile. Nella zona D rientrano le province di Firenze, Prato, Pistoia, Pisa, Lucca, Massa, ...