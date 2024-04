Quando Mentana si è accorto che gli spiavo il telefono Fagnani | la confessione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La "belva" Francescada intervistatrice a intervistata. Ieri 2 aprile la giornalista e conduttrice del programma cult di Rai2, è stata ospite in studio di Un Giorno da Pecora, nel salotto di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. L'intervista è partita dagli ospiti della prima puntata, tra i quali il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Al leader della Lega ha fatto anche domande sulla sua relazione con Francesca Verdini? "Si, e mi ha detto che lei gioca spesso, di persona, a burraco con la premier Giorgia Meloni". Lei ha detto che se potesse guarderebbe neldi tutti. Spia o ha mai spiato anche il cellulare del suo compagno? "Ma ha messo cento password e otto riconoscimenti facciali: non ci arrivo più". Prima invece ci riusciva, "poi se ne èe ha messo le barriere...". Ma ...

Flavio Insinna pronto a sbarcare su La7 Fondamentale per Mentana - Flavio Insinna potrebbe lasciare la Rai per diventare un volto di punta di La7 Ecco la mossa di Urbano Cairo ...Le trattative sono solo all'inizio ...ultimenotizieflash

Su Francesca Fagnani: convivere con Mentana e vivere felici - Come Quando Patty Pravo le ha “rivelato” che lei purtroppo non ha tempo per andare da un chirurgo plastico, ma forse dovrebbe. Recentemente ha detto, alla vigilia del suo Belve, che crede che Mentana ...novella2000

Fagnani e la gelosia: “Mentana Gli spiavo il cellulare. Lui invece…” - Francesca Fagnani ha svelato dettagli inediti della sua relazione con Enrico Mentana: ecco come gestiscono la gelosia nella coppia ...gossipetv