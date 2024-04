Quali alleanze per l’Europa del futuro? Le tre proposte di Nazione Futura

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Da un po’ di tempo, il think tank presieduto dall’editore Francesco Giubilei, si è incaricato di portare avanti un dialogo che mette in relazione conservatori e progressisti. Si muove in questa direzione la due giorni che si terrà tra venerdì pomeriggio e sabato all’hotel La Griffe (via Nazionale 13 a Roma). “Stati Uniti d’Europa vs Europa delle nazioni”. Già il titolo pone una serie di interrogativi interessanti, che verranno sviscerati da un parterre di relatori di alto profilo. Se infatti la seconda giornata, quella di sabato, è stata immaginata più per dare voce ai referenti del think tank sparsi per lo Stivale, il giorno prima gli ospiti sono di primo livello. A partire dalle 16, dopo l’introduzione del vicepresidente di, Ferrante De Benedictis, sarà la volta dell’imprenditore Chicco ...