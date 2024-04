Qualche nuvola di passaggio | poi spazio al bel tempo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Nella giornata di mercoledì è previsto un debole peggioramento con fenomeni più probabili sui rilievi erovescio sparso possibile anche in pianura. A seguire avremo giornate conpiù stabile e caldo almeno fino al prossimo week-end. Mercoledì 3 aprile 2024Previsto: Tra il mattino e il pomeriggio sull’intera regione cielo variabilmente nuvoloso con possibilità di deboli precipitazioni sui rilievi (quota neve compresa tra i 1.400-1.700 metri) epiovasco/rovescio sparso sulla medio-alta pianura; sulla bassa pianuraprevalentemente asciutto. Dalla serata ampie schiarite da ovest verso est.Temperature: Minime comprese tra 7 e 10°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 14 e 17°C.Venti: In pianura deboli/moderati da sud-ovest ed in serata ...