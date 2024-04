Qe | prezzo benzina self sale a 1 | 894 euro al litro

Durante le festività Pasqua li, gli automobilisti hanno sperimentato una situazione di disparità nei costi dei carburanti, con la benzina in aumento e il diesel in flessione. Questo fenomeno ha ... (quifinanza)

Brent in forte rialzo verso gli 88 dollari, ai massimi da fine ottobre. Movimenti al rialzo sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Ancora in aumento la media nazionale dei prezzi ... (iltempo)

Prezzi dei carburanti in leggera discesa per il diesel e in salita per la benzina, che in media al self segna 1,889 euro al litro e al servito 2,029 euro al litro. Lo indica Quotidiano energia, ... (quotidiano)