Pugni e schiaffi alla compagna | poi tira fuori una pistola | “Se pensi di denunciarmi ti ammazzo”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiHa perseguitato la, arrivando anche ad aggredirla e a minacciarla con una, e per questo è finito a processo con giudizio immediato. L’uomo, D.M., 47 anni, di Guardia Sanframondi, è finito in carcere a seguito della denuncia per stalking e maltrattamenti sporta da una 46enne residente in Valle Telesina con la quale aveva una relazione. L’imputato dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale. Durante la relazione sentimentale, iniziata nel gennaio 2023, avrebbe minacciato e molestato la donna mediante reiterate percosse conte di capelli,in faccia, nonchè sputandole addosso. L’uomo, avrebbe anche costretto la donna ad inginocchiarsi puntandole un’armatempia e minacciandola: “Sedi ...

