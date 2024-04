Publiacqua: rubinetti a secco venerdì 5 aprile in alcune zone di Firenze - FIRENZE – Publiacqua informa i cittadini di Firenze che, causa lavori sulla rete idrica inerenti il cantiere Tramvia, dalle ore 08.30 di venerdì 5 aprile 2024 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua ...firenzepost

Bagno a Ripoli, rubinetti a secco per un guasto. Arrivano le autobotti - I tecnici di Publiacqua sono al lavoro per ripristinare il servizio il prima possibile. Ecco dove mancherà l’acqua e dove rifornirsi alle autobotti Bagno a Ripoli (Firenze), 1 aprile 2024 – rubinetti ...lanazione

Compiobbi, rubinetti a secco lunedì. Interventi per rinnovare le tubature - Situazione tornerà alla normalità entro il pomeriggio. Scuse da parte di Publiacqua per il disagio causato. rubinetti a secco nella giornata di lunedì 25 marzo per gli abitanti della frazione di ...lanazione