Protesta familiari ostaggi alla Knesset

(Di mercoledì 3 aprile 2024) 21.03e amici deglirapiti da Hamas il 7 ottobre hanno interrotto una seduta della,a Gerusalemme, percontro il governo. Sono entrati in Parlamento e con le mani dipinte di giallo hanno sporcato la vetrata della tribuna. Poi sono stati portati via.Alcuni membri dellahanno gridato contro di loro: "Siete degli irresponsabili". Il Forum delle famiglie deglicontinua ad appellarsi al premier Netanyahu per far tornare i propri cari.