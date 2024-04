Protagonisti a Valencia Raggiunte le semifinali

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Terza spedizione consecutiva delle rappresentative reggiane allaBasket Cup, il torneo internazionale che si disputa all’interno dell’Alqueria del Basket, la spettacolare struttura dedicata alla pallacanestro costruita nel 2017 e sede del. Nella città spagnola sono scesi in campo 44 ragazzi, 14 ragazze e 8 allenatori, provenienti da Basket 2000, US Reggio Emilia, Basketreggio, Campagnola, Castellarano, Scandiano e Puianello. Oltre alle tre squadre maschili, che hanno raggiunto leuscendo poi a testa alta, la grande novità di quest’anno è stata la partecipazione delle ragazze, che si sono fatte valere in un contesto femminile molto competitivo. Tra le squadre partecipanti tante le formazioni straniere, provenienti da Messico, Francia, Irlanda, Finlandia e Grecia. Tra i club più blasonati la Juventud Badalona ...

