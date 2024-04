Prospettiva terra | Favaro McDonald' s Italia | Importante contribuire a benessere ambientale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Milano, 3 apr. - (Adnkronos) - “Come azienda abbiamo partecipato fin dall'inizio al progetto e ne siamo contenti. Come azienda fortemente radicata nel territorio, crediamo sia estremamentefare sistema perefficacemente a qualcosa che possa effettivamente impattare il pianeta”. Sono le parole di Giorgia, amministratore delegato di's, a margine della conferenza stampa per l'avvio ufficiale del primo progetto di ricerca sostenuto dache vedrà, per i prossimi 18 mesi, 300 sensori IoT - Internet of Things, sviluppati da Stefano Mancuso e dallo spin off dell'Università di Firenze Pnat, posizionati su altrettante piante della Biblioteca degli Alberi di Milano (Bam), Botanical & Cultural Partner di questa ...