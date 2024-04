Proposta ai candidati | Giardiniere-custode in ogni parco cittadino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il gruppo ambientalista Ginkgo Perugia, propone un decalogo di buoni intenti aia sindaco che, spiegano "potrà essere aggiustato e integrato con la collaborazione di tutti". "Chiediamo la salvaguardia prioritaria del patrimonio verde sano esistente. Occorrono nuove piante messe a dimora con un programma ben organizzato per favorire l’attecchimento e la crescita. Prioritario – aggiunge il gruppo – è il censimento del verde esteso a più zone possibili". E ancora: "Potatura degli alberi in mano ad esperti con differenziazioni operative a seconda delle specie; fiori ed erbe spontanee lasciate crescere in aree dedicate nei parchi per favorire l’impollinazione degli insetti". "Chiediamo Zone 30 , intese come infrastrutture e vegetazione per limitare la velocità delle auto, soprattutto nelle aree adiacenti a scuole e asili. E’ necessario poi liberare il terreno ...