Pronostico e quote Daniel Evans – Roberto Carballes Baena | Marrakech 04-04-2024

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il classe 1990sfida il campione in carica, spagnolo classe 1993, che lo ha già battuto due volte come vedremo meglio nella sezione dedicata agli incontri precedenti. Il nativo di Tenerife ha battuto Gigante al primo turno, e, anche se l’azzurro si è ritirato nel secondo set per problemi fisici, InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Il classe 1987 Fabio Fognini , ex numero 1 italiano e numero 9 del Ranking ATP in tempi ormai lontani, affronta il classe 2000 francese Hugo Gaston . Battendo Miedler nel secondo turno di ... (infobetting)

Roberto Carballes Baena è l’ultimo vincitore di questo torneo battendo Muller in finale dunque non sarà un avversario facile per il qualificato italiano Matteo Gigante che però a nostro avviso ha ... (infobetting)

Come tutti sapete Matteo Berrettini è rientrato nel Challenger di Phoenix dopo un lungo stop facendo molto bene nonostante la sconfitta in finale. Nel torneo successivo è stato battuto da Murray in ... (infobetting)

Pronostico Chelsea-Manchester United, risultato e quote scommesse - Pronostico Chelsea-Manchester United, risultato e quote scommesse per questa partita di calcio inglese di Premier League del 04/04/2024 ...pokeritaliaweb

Pronostici Golf Valero Texas Open 2024 - Pronostici Golf Valero Texas Open 2024 del PGA Tour e torna in gioco anche il LIV Golf in campo a Miami, ad una settimana dal Masters.betitaliaweb

quote promozione in serie A, il Catanzaro si gioca a 4 - ROMA La Sampdoria sta facendo l’impossibile e, con la quarta vittoria consecutiva, si è portata al settimo posto in classifica, in piena zona playoff. Ora i bookmaker credono nella promozione dei ...corrieredellacalabria