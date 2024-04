Progetto Greenway Ex binari per pedoni e bici Il parco lineare del futuro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ildi trasformare l’ex Saronno-Seregno in una high line saronnese non è tramontato. L’ha confermato l’assessore Franco Casali che ha riassunto lo stato dell’arte dell’intervento sul sedime ferroviario dove l’Amministrazione vuole realizzare aree verdi e una pista ciclopedonale. "Ilè attivo e stiamo lavorando – ha esordito l’assessore - c’è la massima attenzione e la massima volontà di collaborare con le amministrazioni limitrofe ma anche Ferrovienord e Trenord per realizzare qualcosa di veramente unico che unirà, con une un percorso perl’asse est-ovest della città dal quartiere dell’Aquilone-Regina Pacis e Solaro Introini con il centro della città". L’esponente della giunta del sindaco Augusto Airoldi parte da lontano ossia da ...