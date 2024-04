Processo appalti Rfi | l’imprenditore imputato Nicola Schiavone | “Sandokan collabora? Io sono tranquillo”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Nessun deposito di verbali, per ora, ma dalsulle presunte infiltrazioni della camorra negliRfi è arrivata la dichiarazione di uno degli imputati principali: “Francesco? Bene, potrà dire la sua verità, io sto” ha dichiarato il 70enneai cronisti che gli hanno chiesto durante una pausa dell’udienza dellazione del boss del clan dei Casalesi, suo amico di vecchia data.per associazione camorristica al tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), in passato è statoin altri processi incassando sempre assoluzioni. Oggi si attendeva il deposito dei primi verbali di dichiarazioni del boss, che ha ...

Tempo di lettura: 3 minutiC’è attesa per l’udienza al tribunale di Santa Maria Capua Vetere del Processo sugli appalti attribuiti da funzionari di Rfi a ditte colluse con il clan dei Casalesi, in ... (anteprima24)

appalti Rfi, forse nelle prossime udienze i 'segreti' di Sandokan - Il sostituto della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli Graziella Arlomede non ha però depositato alcuna dichiarazione di Sandokan, riservandosi di farlo nelle prossime udienze, visto che la col ...ansa

appalti Rfi, l’imprenditore Schiavone: «Io prestanome di Sandokan Non è vero, solo amici d’infanzia» - Ripreso il primo Processo dopo il pentimento del boss dei Casalesi. Imputato, tra gli altri, l’omonimo dell’ex capo clan, accusato di essere socio occulto nei lavori per le ferrovie in Campania. Che a ...msn

Al via udienza appalti Rfi, attesa per dichiarazioni “Sandokan”: tra gli imputati l'amico Nicola Schiavone - È iniziata al tribunale di Santa Maria Capua Vetere l'udienza del Processo sugli appalti dati da funzionari di Rfi in cambio di soldi e regali a ditte colluse con il clan dei Casalesi, in cui ...ilmattino