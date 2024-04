Probabili formazioni Juventus-Fiorentina | trentunesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 20:45 di domenica 7 aprile nella cornice dell’Allianz Stadium. Uno scontro diretto nella prima metà della classifica, anche se le duenon hanno certo iniziato ilcome avrebbero voluto. Laè quarta, ma vede la sua posizione in discussione dopo la crisi di risultati recente. Laè decima con 43 punti, ma ha anche una partita in meno da giocare. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it, dopo avervi tenuto compagnia con gli approfondimenti sulle scelte...