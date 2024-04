Prince of Persia | un roguelite in arrivo dallo sviluppatore di Dead Cells?

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Loindie che ha dato i natali apotrebbe mettersi al timone di un nuovoof, secondo un rumor Dopo quella che pareva essere un’eternità, finalmenteofè tornato in vita, e dopo l’di The Lost Crown potremmo avere un altro gioco appartenente a questa poco sfruttata IP: nello specifico, undi. Questo, almeno, stando ad un rumor, più precisamente secondo quanto riportato dal leaker Tom Henderson nel suo articolo per Insider Gaming. Nel rapporto, infatti, il team di sviluppo interessato è Evil Empire, che a inizio anno ha dichiarato che il supporto per l’acclamato indie ...

nuovi contenuti per Prince of Persia : The Lost Crown arriveranno nei prossimi mesi. Lo ha confermato Ubisoft, nell’ambito del supporto post-lancio del suo apprezzato videogioco. Anche se le vendite ... (game-experience)

Ubisoft Montreal ha annunciato l’arrivo di alcuni DLC di Prince of Persia : The Lost Crown , dove tra questi troviamo tre aggiornamenti maggiori gratuiti e persino un DLC puramente narrativo . Il team ... (game-experience)

Ubisoft rilascerà The Rogue Prince of Persia entro la fine del 2024 su Steam, con questo nuovo gioco della serie sviluppato dal team Evil Empire a cui dobbiamo Dead Cells, stando a quanto affermato ... (game-experience)

