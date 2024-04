Prima Foto sul ritorno di Punisher di Jon Bernthal in “Daredevil | Born Again”

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Il Marvel Cinematic Universe sta preparando il terreno per reintegrare i suoi programmi Netflix nel canone principale, con l’inizio previsto con “”, il successore della popolare serie “”. Sembrerebbe che i fan possano aspettarsi di vedere altri volti familiari fare il loro, con la presenza del Punitore interpretato da Jon. Ildel Marvel Cinematic Universe: Jontorna comeinJon, amato dai fan per il suo ruolo di The, sembra essere coinvolto in ...