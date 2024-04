Prezzo petrolio poco mosso | Wti scambiato a 85 | 21 dollari

Quotazioni del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a maggio passa di mano a 81,85 dollari al barile con un calo dello 0,94% mentre il Brent sempre con ... (quotidiano)

Il Petrolio lievita in modo prepotente sui mercati internazionali e raggiunge i massimi degli ultimi 5 mesi , di riflesso ad un mix di fattori: tensioni geopolitiche, aumento della domanda, ... (quifinanza)

Il Prezzo del gas apre in calo a 26,1 euro al megawattora - Avvio in calo del Prezzo del gas con gli operatori che guardano alle condizioni climatiche con temperature superiori alla media degli altri anni. Ad Amsterdam le quotazioni avviano la seduta in calo ...ansa

petrolio: la pressione rialzista è aumentata - Nella seduta di martedì 2 aprile il petrolio (E-Mini Crude Oil future) ha compiuto un veloce balzo in avanti ed è salito fino a quota 85,45 dollari. La ...milanofinanza

Borse oggi in diretta | Europa attesa in leggero calo. Focus sull’inflazione dell’Eurozona - per chiudere alle 16:30 con le scorte settimanali di petrolio (precedente: -3,9 milioni) che al momento vede il Prezzo del Wti stabile a 85,15 dollari al barile e quello del Brent a 89 dollari al ...milanofinanza