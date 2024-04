Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso solidarietà all’istituto comprensivo Iqbal Masih di Pioltello – Milano – che è al centro delle polemiche per la decisione di chiudere in ... (ildifforme)

Il prezzo spot dei lingotti è arrivato a toccare un nuovo massimo storico a 2.265 ,73 dollari l’oncia, in rialzo dell’1,6% rispetto alla chiusura di giovedì (ilsole24ore)

Il Prezzo del gas apre in calo a 26,1 euro al megawattora - Avvio in calo del Prezzo del gas con gli operatori che guardano alle condizioni climatiche con temperature superiori alla media degli altri anni. Ad Amsterdam le quotazioni avviano la seduta in calo ...ansa

Prezzo oro con consegna a giugno supera 2.300 dollari - Cresce ancora il Prezzo dell'oro e tocca nuovi record. Il metallo prezioso con consegna a giugno (Comex) passa di mano a 2.305,70 dollari con un aumento dell'1,05% mentre l'oro con consegna immediata ...quotidiano

Penelope Cruz e Brad Pitt reincarnano "Un uomo e una donna" per Chanel e la sua mitica borsa - La maison lancia il cortometraggio presentato durante la sua ultima sfilata in omaggio al leggendario film di Claude Lelouch, con protagonista la sua borsa iconica, il cui Prezzo supera i 10.000 euro.it.fashionnetwork