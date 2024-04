Prevenzione tumori | continuano le tappe Amos Partenio

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Un nuovo pomeriggio dedicato allain rosa con, quello di ieri martedì 2 aprile, nel comune di Grottolella. Gli ambulatori delle visite senologiche hanno fatto tappa presso i locali dell’ex scuola materna, dove il senologo Carlo Iannace e l’audioprotesista Francesco Topo hanno effettuato le visite e i controlli gratuiti a coloro che hanno aderito, numerosi come sempre, all’iniziativa. L’associazioneringrazia quanti hanno preso parte all’iniziativa credendo nel fondamentale valore dellache salva la vita. In particolare i ringraziamenti vanno al sindaco Antonio Spiniello e all’amministrazione comunale per l’ospitalità e la collaborazione ormai consolidata negli anni. Un grazie speciale al ...

