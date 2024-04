Anche nel giorno di Pasqua Maria De Filippi non ha rinunciato al suo lavoro. Nella registrazione di Uomini e Donne del 31 marzo 2024 c'è stato un colpo di scena. Una coppia del Trono Over ha deciso ... (tvpertutti)

Un’ora e dodici minuti per Spazza re via Grigor Dimitrov , che insieme a lui era l’altro giocatore simbolo di questo primo quarto del 2024. Tre mesi per prende rsi il primo Slam della carriera, per ... (sportface)

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 3 aprile 2024 . Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Silvia cercherà di non pensare a Michele ... (comingsoon)

Prende il via Horse Green Experience Tour 2024: cinque giorni di incontri a San Rossore - Il cavallo al centro: dal 3 aprile incontri, convegni ed emozioni fino a domenica 7 con il Gran Premio all’ippodromo di San Rossore ...lanazione

Via libera per Michele Mignani, il nuovo allenatore del Palermo Prende il posto di Corini - È ufficiale: la notizia rilasciata dalla società rosanero, Eugenio Corini nel pomeriggio è stato sollevato da tutti gli incarichi come guida tecnica del Palermo, a seguito dei tanti risultati negativi ...esperonews

Ecco i naufraghi de “L’isola dei famosi”: il cast ufficiale - Lunedì 8 aprile 2024, Prende il via la nuova attesa edizione de “L’Isola dei famosi” in prima serata su Canale 5. Alla guida della diretta del reality ci sarà Vladimir Luxuria, affiancata in studio da ...sorrisi