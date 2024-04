Premierato | un primo passo a lungo atteso L’obiettivo? Riavvicinare cittadini e istituzioni

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Nella giornata di ieri la Commissione Affari costituzionali del Senato ha compiuto unfondamentale in vista dell’approvazione della riforma costituzionale del cosiddettoelettivo. Si tratta di una riforma aattesa, posto che almeno a partire dall’inizio degli anni Novanta la nostra forma di governo parlamentare è divenuta palesemente “claudicante”. In Assemblea costituente, infatti, il disegno parlamentarista tratteggiato dagli artt. 92 ss. della Carta repubblicana era stato poggiato sulla solida impalcatura dei tradizionali partiti politici, che avevano guidato la transizione costituzionale tra il 1943 e il 1945. Le stesse forze politiche avevano poi indirizzato il processo costituente nel 1946-47. Infine, tra il 1948 e il 1992 il medesimo sistema politico aveva assicurato continuità agli indirizzi di politica ...

Il primo sì della commissione Affari costituzionali del Senato c’è. E segna l’accelerazione decisiva del percorso della riforma costituzionale voluta d alla maggioranza e in particolare d alla ... (open.online)

Premierato, c’è un primo sì. La Lega: «Garantire la governabilità» - Il sì in Commissione al Senato all’elezione diretta. Casellati apre all’ipotesi ballottaggio ...corriere

Casellati: “La legge elettorale dopo il primo ok al Premierato” - ROMA - "Non esiste che si faccia una legge elettorale prima di avere uno scheletro della riforma. Ho detto e ripeto che la legge elettorale si farà dopo ...lopinionista

Premierato, sì in Senato. E per la legge elettorale l’ipotesi del doppio turno - Un primo ostacolo, nella lunga corsa del Premierato, la «madre di tutte le riforme» targata Giorgia Meloni, è stato superato ieri al Senato. Dove è arrivato il via libera della Commissione Affari ...ilmattino