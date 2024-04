Premierato | sì in Commissione ma i dubbi restano | rinviata la legge elettorale

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La riforma Costituzionale del, che prevede l’elezione diretta del premier, ha ottenuto il suo primo via libera inAffari Costituzionali al Senato. Ieri era infatti previsto il voto all’emendamento che vuole modificare l’articolo 3 della riforma, che a sua volta modifica l’articolo 92 della Costituzione. Il tutto con l’obiettivo di inserire in Costituzione L'articolo proviene da Il Difforme.

L’attivismo di Mattarella e perchè “l’arbitro” della Costituzione sta fischiando così forte e spesso - E perchè sarebbe un gran peccato dovervi rinunciare come prevede la riforma costituzionale in discussione in Commissione Affari costituzionali al Senato. Il Premierato infatti, checchè ne dica la ...notizie.tiscali

Premierato, primo sì alla riforma: perché secondo alcuni l’elezione diretta è un danno alla democrazia - La legge sul Premierato ha ottenuto il primo sì: quali sono i punti approvati e come cambierebbe il mandato dei futuri presidenti del Consiglioildigitale

Ad "Agorà" si parla della strage di operatori umanitari a Gaza - Il dibattito sul “Premierato”, arrivato in Commissione affari costituzionali al Senato. Le reazioni alla mozione della Normale di Pisa sulla guerra a Gaza. Le dichiarazioni del governo ungherese sul ...rai