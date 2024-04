Premierato | si discute l’articolo 4 del testo Il Pd si aggrappa al cancellierato | quanto fastidio per la sovranità popolare

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La Commissione Affari costituzionali del Senato ha iniziato l’esame del4 del ddl Casellati sulelettivo, dopo che si è esaurito il voto sugli emendamenti al3.4 contiene le norme sui casi di dimissioni del presidente del Consiglio eletto, per una mozione di sfiducia o per “dimissioni volontarie”. Lollobrigida:passo avanti per l’Italia Il“è un passo avanti per l’Italia”, ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, parlando con i giornalisti a margine della presentazione delle liste di Fratelli d’Italia per le Regionali lucane del 21 e 22 aprile. Secondo Lollobrigida, “restituire ai cittadini la possibilità di scegliere, come avviene per i sindaci e i presidenti di Regione, senza intrighi di palazzo, ...

