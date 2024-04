Premierato | Scotto Pd a Notizie com | “Svolta autoritaria della destra | serve una nuova legge elettorale”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 3 aprile 2024) “Allanon interessa fare una. Hanno in testa una doppia operazione: far diventare il premier il capo assoluto e dargli modo di scegliersi i parlamentari”. Non usa mezzi termini Arturo, deputato Pd, che ai nostri microfoni entra nel dibattito in corso sul, dopo che la Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato le modifiche al disegno di, previste nell’emendamento del governo dei mesi scorsi. “Siamo dentro a un disegno dal sapore autoritario, perché trasferisce l’idea che in questo Paese non si possa governare, se non attraverso la verticalizzazione del potere e un ridimensionamentofunzione del Parlamento”. (Ansa Foto) –.comUn ridimensionamento che, ...