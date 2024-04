Preghiera del mattino del 3 Aprile 2024 | “Rendimi fedele ai Tuoi doni”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

“Salva coloro che soffrono” . È la Preghiera della sera da recitare questo Martedì per ringraziare il Signore per la giornata trascorsa. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri ... (lalucedimaria)

Gino Cecchetin parla di Giulia a Saonara dove è sepolta con la madre: «Quando penso a lei a mia vita si ferma» - Il padre della vittima di femminicidio, uccisa da Filippo Turetta, presenta il libro per la figlia. Il sindaco annuncia:«La nuova palestra intitolata a lei» ...corrieredelveneto.corriere

Il dovere di non abituarsi alla guerra - Oppure si diventa complici del male“. La Conferenza episcopale promuove nelle diocesi incontri di Preghiera perché la Chiesa in Italia e le Chiese in Europa “insegnino a costruire legami di pace e di ...interris

Veglia improvvisata in piazza S. Pietro in ricordo di Wojtyla - CITTÀ DEL VATICANO, 02 APR - Un centinaio di fedeli, tra laici e religiosi, in molti mostrando la bandiera polacca, si sono radunati stasera in piazza San Pietro per una veglia di Preghiera in ricordo ...messaggeroveneto.gelocal