Preghiera a Maria 3 aprile Uccisa brutalmente dal marito | ma accade un fatto soprannaturale

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La violenza degli uomini sulle donne, purtroppo, è storia antica. Le mille lacrime di dolore commuovono anche il cielo. Il tempo del fidanzamento è quello in cui si sceglie di stare per sempre con una persona, ma a volte non è sufficiente a scoprire il mostro che si cela dietro le apparenze. Caterina vive con ... L'articolo proviene da La Luce di