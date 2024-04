Precipita nel locale dei box | grave un romeno di 40 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La caduta nei garage sotterranei di corso di Porta Romana 117 lunedì sera resta ancora un mistero. L’uomoto all’improvviso poco dopo le 18.30, che si era introdotto nella palazzina per motivi ancora sconosciuti, è stato soccorso e trasportato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda, dove sarebbe ancora ricoverato. È undi 40con precedenti per furto. La dinamica è ancora da accertare, ci sono indagini della polizia in corso, ma secondo quanto emerso finora il quarantenne si trovava all’interno del condominio del pieno centro quando è caduto nella tromba dei box interrati facendo un volo di diversi metri, almeno 7. Immediata la richiesta di aiuto, quando prima il rumore e poi quella sagoma a terra hanno allarmato gli abitanti. Incosciente, l’uomo è stato soccorso e accompagnato in codice rosso all’ospedale ...