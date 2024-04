Prc | “Papa Francesco meglio dei governi occidentali | chiede pace e giusto salario”

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 3 aprile 2024) ROMA – “Ringraziamoche anche oggi ha pronunciato parole in cui possono riconoscersi credenti e non credenti. Ringraziamoper essere tornato are il cessate il fuoco immediato a Gaza e per aver espresso il no all’allargamento del conflitto dopo l’attacco terroristico israeliano all’ambasciata iraniana a Damasco. Ringraziamoper L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Malattie rare:, “Buona politica è che nessuno sia escluso dal Ssn”: “La politica resta la forma più alta di carità” Rifondazione Comunista aderisce alle manifestazioni ...