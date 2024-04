Prato | il tessile raccontato in 17 storie di Luciano Paoli

(Di mercoledì 3 aprile 2024), 3 aprile 2024 - Si terrà sabato 6 aprile alle 17 nel Salone Consiliare di Palazzo comunale la presentazione del libro "Diciassette Racconti - Di stracci, filandre e telai, vicende pratesi come vere", scritto daed edito da Aska con il patrocinio del comune di. L'opera raccoglie racconti di fantasia ma verosimili, dove spesso protagoniste sono alcune tipiche figure del mondo, descritte in modo verosimile dalla fantasia dell'autore, anche in virtù della sua personale e lunga partecipazione alla vita di quello stesso mondo. Intorno alla peculiare dimensione di tali figure, di volta in volta tragica, virtuosa o assolutamente ordinaria, ruota un'umanità fatta di persone semplici: una multiforme umanità dalle mille sfaccettature. Il dolore, l'amore, l'egoismo, certi slanci ...

Fondi Ue a 17 ricerche in economia circolare di Ntt - Next Technology Tecnotessile (Ntt), società nazionale di ricerca con sede a Prato, ha ricevuto l'approvazione di 17 ... I progetti per lo più riguardano riciclo tessile, economia circolare e ...ansa

Next Technology Tecnotessile, l’Europa finanzia 17 progetti per 5 milioni di euro - Prato - Diciassette progetti europei in corso per un finanziamento complessivo che supera i 5 milioni di euro. Sono i numeri che fanno di Next Technology ...piananotizie

