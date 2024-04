Prato | ecco i vincitori del contest per i dieci anni del Museo di Palazzo Pretorio

E’ pronta a tornare per la settima volta, anche in un momento in cui la piscina di via Roma continua a rappresenta motivo di attrito fra il Comune e le società per i lavori di ristrutturazione che ... (sport.quotidiano)

Fedez ha comprato un'altra "rossa". Il rapper svela su Instagram la sua nuova supercar: una Ferrari Roma Spider che in realtà rossa non è, ma di un elegante celeste retrò. "La prima consegnata in ... (today)