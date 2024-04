Prato | a luglio la consegna del nuovo parco giochi in via Turchia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024), 3 aprile 2024 - Nella mattinata odierna il sindaco Matteo Biffoni e l'assessora alla Città Curata Cristina Sanzò hanno effettuato un sopralluogo ai giardini di viadove sorgerà unche ospiterà inediti e qualificatiper bambini ed una struttura ricettiva destinata ad accogliere un piccolo bar e locali di servizio al, e che saràto alla città nel mese di. "Abbiamo fortemente voluto realizzare questonella zona sud della città - ha affermato Biffoni - destinando la cifra, un milione di euro in totale, che al comune vengono riconosciuti per il disagio ambientale, per la creazione di un luogo simile al ...