Porti | intesa Adsp Mare Sicilia occidentale-Escola europea per formare professionisti del mare

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Per promuovere la logistica sostenibile Un’tra l’Autorità di Sistema portuale deldie l’, diretta da Eduard Rodés, per promuovere la logistica sostenibile e la comprensione delle operazioni portuali, contribuendo in modo significativo allo sviluppo di futuridel settore marittimo. Il protocollo è stato firmato oggi e avrà la