Pontedera | sos povertà Cibo finito e poche risorse | ma le richieste crescono

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024), 3 aprile 2024 – Dalle stanze della Misericordia disi alza forte un grido d’appello. "Siamo in una fase critica, abbiamo urgentemente bisogno diper i poveri, le nostrenon sono infinite e le bocche sono tante". È il governatore della Misericordia pontederese, Matteo Leggerini, a fare appello a tutti coloro, cittadini ma anche aziende o imprese, riescano in queste settimane a reperirein avanzo o farmaci inutilizzati da donare alle famiglie più bisognose del nostro territorio. La Misericordia, tra le varie attività in cui si impegna ogni giorno, attraverso due servizi, la Mensa della Solidarietà e la distribuzione alimentare, cerca quotidianamente di dare sollievo ai più bisognosi con un pasto caldo o con pacchi alimentari. Dalla Mensa della Solidarietà di ...