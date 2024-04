Ponte sullo Stretto | pubblicata la lista degli espropri I residenti | Non ce ne andiamo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Piede sull’acceleratore per i lavori del. La societàdi Messina ha pubblicato oggi lacompleta delle case da demolire e delle aree da sgomberare per dare il via al progetto in attesa dell’approvazione definitiva. Per poter avviare il cantiere sono necessarie opere come la bonifica dei territori, le indagini archeologiche e la predisposizione della base cantieristica, tutti lavori che presuppongono l’o delle abitazioni. Le famiglie che dovranno lasciare le proprie case sono circa 450, 300 in Sicilia e 150 in Calabria, per un totale di 3,7 milioni di metri quadrati da liberare.