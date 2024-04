Ponte sullo Stretto | le paure di chi rischia l’esproprio | “Vivo nell’angoscia | la mia casa sarà abbattuta e non so perché Non me ne andrò”

(Di mercoledì 3 aprile 2024) “Quello che posso dire è che metterò al sicuro la mia famiglia ma non metterò piede fuori damia“. A dirlo è Rossella Bulsei, residente sul Lungomare Fata Morgana, a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, in una zona che, secondo il progetto deloccupata dall’area verde intorno all’infrastruttura: “Il pilone sorgerà qualche centinaio di metri damia. Anche se qui non sono previste opere murarie o scavi, la mia abitazione rientra fra quelle che sarebbero da abbattere. Sono mesi che soffro di attacchi di panico pensando a questa possibilità. Io comunque non ho ancora ricevuto nessuna comunicazione ufficiale”. Proprio oggi, mercoledì 3 aprile,pubblicato sui quotidiani nazionali e territoriali di Sicilia e Calabria ...

