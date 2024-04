Ponte sullo Stretto di Messina | le proteste dei cittadini

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 3 aprile 2024) che si vedranno espropriate case e terreni Le ruspe sono pronte, i progetti per ildiapprovati, ma i proprietari delle case che saranno demolite per la costruzione delavranno 60 giorni per presentare osservazioni alle procedure di esproprio. Si tratta di circa 300 case in Sicilia e 150 in Calabria, che saranno demolite per liberare 3,7 milioni di metri quadri. Al di là delle aree occupate direttamente dal, precisa La Stampa, ci sono da tenere in considerazione anche tutte le opere accessorie. Per esempio, i 20,3 chilometri di raccordi stradali e i 20,2 di raccordi ferroviari. Tra i residenti coinvolti cresce la rabbia e la paura. “Non ce ne andiamo da qua”, dicono determinati. “Combatteremo con ...