Ponte nel Mugello da demolire e ricostruire | i lavori al via

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Borgo San Lorenzo, 3 aprile 2024 - La Città Metropolitana di Firenze ha avviato stamani idi demolizione delLa Brocchi, a Borgo San Lorenzo, propedeutici alla sua ricostruzione. Per l'intervento, che sarà portato a termine entro il 2024, sono stati investiti 2 milioni e 200 mila euro. Lo riferisce una nota in cui si evidenzia che sul posto, a causa del cantiere, sono previste modifiche alla circolazione fra cui la chiusura al transito della Strada Regionale 302 dal km. 27+850 al km. 28+000 circa, nel comune di Borgo San Lorenzo, con deviazione della circolazione sulla variante di cantiere per tutto il 2024. La soluzione progettuale prevista per la nuova opera è quella di una trave continua con un'unica pila e due campate di luce di circa 22 metri, per un totale di circa 44 metri. La larghezza della sezione ...