Polveri sottili | con il vento del deserto le Pm10 si impennano | tre giorni di sforamenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Firenze, 3 aprile 2024 – Il colpo d’occhio, per chi ci si è imbattuto, è stato molto simile a quello della Calima alle isole Canarie: cielo giallo a causa della polvere del Sahara trasportata dai venti verso l’Italia dal nord Africa e un cazzotto d’ovatta al respiro a causa dell’umidità. Una rarità che venerdì e sabato scorso nel nostro Paese e in Toscana, ha tenuto col naso all’insù tantissimi fiorentini. Ma mentre gli occhi puntavano il cielo, i polmoni cosa respiravano? Una concentrazione diben al di sopra della soglia giornaliera considerata dannosa per la salute umana pari cioè a a 50 ug/m3 (microgrammi per metro cubo). Il verdetto arriva dalle rilevazioni effettuate dalle centraline Arpat di viale Gramsci, Boboli, via dei Bassi, via Ponte alle Mosse. In tutte e quattro dal 29 marzo, data della comparsa del ’cielo giallo’ le ...