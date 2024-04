Polpette di patate ripiene di prosciutto e scamorza | una tira l’altra

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Possiamo presentarle come aperitivo o come secondo, faremo felici i piccini! Il risultato sarà delizioso: croccantine fuori e morbidissime all’interno! Che ne dite ci cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 500 gr1 uovo 60 gr parmigiano grattugiato 40 gr dicotto a dadini 60 gr dia dadini 1 cucchiaio raso di amido di mais q.b. di pangrattato per impanare q.b. olio di di semi q.b. di sale e pepe. Con queste dosi otterremo 4 porzioni. Il procedimento Dedichiamoci subito alle: laviamole e mettiamole in un tegame, sommergiamole con l’acqua e portiamo a bollore. Lasciamole andare per circa 30 minuti, trapassiamole con una ...