Podismo La storia di Stefano Solmi | mezzo secolo di corsa Nel ’74 la prima gara | ad oggi ne ha disputate altre 1672

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Era il 31 marzo 1974:- 3a Sgambàda a Mirandola, 18,5 chilometri. ’’, 1 Aprile 2024: 36esima Camminata della solidarietà a Modena, 12 chilometri complessivi. Non sono molti i ’runners’ che possono vantarsi di avere preso parte ad entrambi gli eventi… e ad1.671 gare in 50 anni di attività podistica ininterrotta. Il nostro stakanovista della, modenese classe 1958. Un vero appassionato del ’running’ sin da bambino, quando a Mirandola si era ritagliato un percorso di allenamento fra l’orto ed il capannone del nonno falegname Lelio ed ancora non si immaginava il futuro successo dellasu strada. Non è un caso che, che abitava a Carpi, si sia qui innamorato del mondo podistico, visto che le origini del movimento modenese ...