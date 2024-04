Podismo Ancora successi per il Parco Alpi Apuane Sandroni è primo assoluto a Tavarnelle Giannoni svetta a Lido

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Vittorie assolute e di categoria, per gli atleti delTeam Ecoverde Cetilar in gare regionali e nazionali. Alla 41ª edizione della Maratonina divittoria assoluta per Daniele(nella foto) che chiude i 12,7 km del percorso con il tempo di 52’8“. All’ottava edizione dellaRun didi Camaiore, gara su strada di 10 km, vittoria di categoria per Alberto(SM40), terzo posto di categoria per Enrico Piastra (SM50) e Luciano Bianchi (SM65) e buone prove per Luca Tomei, Marco Benvenuti, Marco Mattei, Giovanni Balloni, Francesco Cassettari, Giampaolo Filauro, Alessandro Gualtieri, Mazzino Martinelli, Ludmillo Dal Lago, Daniel D’Onofrio, Gabriele Battelli, Salvatore Piastra, Massimo Cristofani, Dario ...

Ancora un grande successo per la Parcocorsa - Nella classifica di società Ancora una vittoria per i colori della Up Policiano. Dopo la quinta prova del Grand Prix in campo maschile Stefano Bettarelli è al comando su Tartaglini e Serluca. In ...arezzonotizie

Podismo, tutto pronto per il Trofeo della Legalità: in gara anche un runner di quasi 91 anni - Tutto pronto per la seconda edizione del Trofeo della Legalità-Rotary, che da quest’anno prende anche il nome di Giro podistico internazionale di Palermo. La partenza è fissata per domani alle 10.30 d ...mondopalermo

Podismo. Pellegrini e Baldassarri scalano la Panoramica - La Mezza maratona "La Panoramica 2024" a Pesaro ha visto la partecipazione di 234 corridori, con Andrea Pellegrini e Valeria Baldassarri come vincitori. L'evento ha promosso lo sport, la solidarietà e ...ilrestodelcarlino