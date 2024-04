Playoff A2 femminile La Cbf Balducci prepara la sfida a Busto Arsizio Le maceratesi opposte alla seconda forza del torneo

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Sabato alle 17 le ragazze della Cbfhanno l’occasione per rifarsi in gara1 nella semifinaledel, che nell’ultima giornata della pool promozione dell’A2 di volleyha battuto proprio le. La sconfitta per 3-1 ha fatto scivolare la Cbfal quinto posto della pool promozione dopo il sorpasso di Talmassons che, invece, dovrà vedersela con Messina. Coach Michele Carancini ha dato appuntamento alle giocatrici già lunedì per iniziare a gettare le basi per questa gara che presenta non poche difficoltà. In questa stagione lecche non hanno mai perso sul loro campo, inoltre si tratta di una squadra che può contare su giocatrici che sanno farsi valere in attacco. Dal canto suo la Cbf ...

