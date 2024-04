“Più risorse alla sanità pubblica” | Nobel Parisi guida appello 14 scienziati

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 aprile 2024) "Sistema in crisi e aumentano diseguaglianze, non possiamo fare a meno del servizio sanitario pubblico" "Non possiamo fare a meno del servizio sanitario pubblico". Ma "oggi i dati dimostrano che è in crisi: arretramento di alcuni indicatori di salute, difficoltà crescente di accesso ai percorsi di diagnosi e cura, aumento delle diseguaglianze regionali e sociali".