Più disinfestazioni contro la dengue

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Gli infettivologi da diverse settimane ci allarmano sul virus. Una piaga che non rimane circoscritta solo a paesi lontani. Dispiace per quelle popolazioni, ma dobbiamo metterci in guardia, sembra il minimo da fare . Da anni soffriamo l’invasione delle zanzare tigri e non solo e quindi mi chiedo cosa si faccia per tranquillizzare tutti noi cittadini. Non capisco perche’ solo quando c’e un'infezione si provvede a fare una disinfestazione importante. Prima che succeda una epidemia si puo’ intervenire ? Serve un protocollo che valga è per tutti .Le Regioni devono tenere alta la guardia con. Graziella Cremonini